Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Kasım 2023 12:53
Norm fazlasıyken geri norm fazlası olamama

Hocalarım normalde norm fazlasıyım ama bransımdakı 2 hoca ıdarecılıge gececegı ıcın norm fazlası olma durumum ortadan kalkıyor. Bu durumda pazartesiyı beklemem gerektiği söylendi zaten onlar ılısık kesecekler benım ıs bitecek. Ne yapmam gerek? Ben zaten gitmek ıstıyorum

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