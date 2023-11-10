KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


10 Kasım 2023 13:20
Meb Onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası

4/B'li ilanlarda da acaba transkripteki bilgisayar dersi ÖSYM üzerinden yapılan alımlardaki 6225 nitelik kodunda olduğu gibi sertifika yerine geçiyor mu?


ben4453
10 Kasım 2023 13:31

kurumdan kuruma değişiyor çoğunluk kabul ediyor bence başvur dene şansını

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