Hukukçulara ve uzmanlara soruyorum! Hedef enflasyona göre zamdan ne anlamalıyız?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
2024 Ocak Zam Oranı %55-60 Arasında GerçekleşecektirSeyyanen zamAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2023 kasım ayı enflasyonuEvimi kiraya vereceğim, nelere dikkat etmeliyimBİM'in 3.85 milyar lira kar açıklamasıYeşil pasaportSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirKomiser Yard/Komiserlik Kariyer Meslek ÇıkarılmalıdırMemur maaşlarına göre Araba fiyatları
Sözlük
Son Haberler
Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandıAile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacakMİT PKK'nın kara para aklama sorumlusu Yadin Bulut'u etkisiz hale getirdiDepremde yıkılan binanın müteahhidini depremzede kadınlar yakaladıFiilen seyyar görev yapmayanlara seyyar görev tazminatı ödenmez
Editörün Seçimi
Atatürk'ü Ölümünün 85.yıl Dönümünde Özlemle Minnetle anacağızAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi