Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Kasım 2023 14:03
Hukukçulara ve uzmanlara soruyorum! Hedef enflasyona göre zamdan ne anlamalıyız?

Değerli hukukçu ve tahakkuk uzmanları sizlere sorum şudur, bu hedef enflasyon zammı ne demektir? Biz memurları kapsayabilir mi? Malumunuz bizim 2026'ya kadar sürecek olan toplu sözleşmemiz var, bizler artık enflasyon farkı alamayacak mıyız? Toplu sözleşme iptal mi edilecek veya edilebilir mi? Konunun uzmanları dezenformasyona yer vermeden bizleri aydınlatabilir mi?


Prettyhatun
Aday Memur
10 Kasım 2023 14:08

İyi bir şey anlamıyorum ben, umarım benim anladığım gibi değildir, eğer enflasyon farkını kaldırıp sadece hedef enflasyona göre zam oranı belirleyip artı bir ley verilmez ise enflasyonun da altında kalırız, ama dediğim gibi umarım benim anladığım gibi olmaz


Akademik7224
Şube Müdürü
10 Kasım 2023 14:21

Uzmanlardan cevaplar bekliyoruz.

Prettyhatun, 26 dk. önce

İyi bir şey anlamıyorum ben, umarım benim anladığım gibi değildir, eğer enflasyon farkını kaldırıp sadece hedef enflasyona göre zam oranı belirleyip artı bir ley verilmez ise enflasyonun da altında kalırız, ama dediğim gibi umarım benim anladığım gibi olmaz

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