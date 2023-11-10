Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


10 Kasım 2023 14:14
Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı

arkadaşlar bakanlıktan her hangi bir bilgi duyuldu mu alımı acaba ne zaman olur

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