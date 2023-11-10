Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Kasım 2023 15:22
İcra Katibi - Satış Memurluğu görevlendirme hk.

İlçe adliyesinde icra katibi olarak görev yapmaktayım. Komisyon kararı ile yazı işleri müdürünün yokluğunda satış memurluğunda görevlendirildim. Kadrom icra katibi olması ve bakanlık personeli olmam sebebiyle komisyon bu şekilde görevlendirme yapabilir mi nasıl bir yol izlemem gerekir. Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

İnfaz koruma memurlarının toplum içinde görevleriBoşanmadan Dolayı 12 Kasımda Mazeret Tayini YazsakBarınma Nedeniyle TayinZorla işyurtlarında çalıştırılmaAdalet Bakanlığı ve cte den jiletli saldırı ile ilgil kınama bekliyoruz..Adalet Çalışanları Birlik Olma Vaktiİdare Memurları, Bakanlık atamalı personelin amiri oluyor muKatiplikten adli sicil memurluğuna geçişYargıtay üyelerini ziyaret. Kadro derece değişikliği

Sözlük

acem bahçesi 1 10 Kasım 2 eğer bunu hatırlıyorsanız 1 Zerengökçe 1 Keyfiye Nedir? 2 cam silmek 1 güngörmüşler 1 elden gel 1 atatürkün sevdiği şarkılar 2 anlatım bozukluğu 1

Son Haberler

Zonguldak'ta ormanlık alanda yanmış erkek cesedi bulunduGazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bini geçtiİş adamı cinayetinde sır perdesi aralanıyorKaymakamlık sınavı soru sayısı 120'ye çıkarıldıSamsun'da FETÖ üyesi olmaktan hükümlü kişi yakalandı

Editörün Seçimi

Atatürk'ü Ölümünün 85.yıl Dönümünde Özlemle Minnetle anacağızAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi