ücretli öğretmenlik yönetmeliği kanunu vs nelerdir

657 kanunu, madde 89'u buldum. öğretmen bulunmadığı takdirde bunlar görevlendiriliyormuş. Eğitim fakültesi mezunu olmadan nasıl görevlendiriliyor bunlar. formasyon derseniz formasyon aldı diye, her branşa girme hakları mı oluyor? başka yönetmelik madde yok mu? ayrıca memlekette bi ton eğitim fakültesi varken. söylenecek çok şey var da, bu kanun maddesi dışında bir kanun, yönetmelik yok mu?

657 kanunu, madde 89'u buldum. öğretmen bulunmadığı takdirde bunlar görevlendiriliyormuş. Eğitim fakültesi mezunu olmadan nasıl görevlendiriliyor bunlar. formasyon derseniz formasyon aldı diye, her branşa girme hakları mı oluyor? başka yönetmelik madde yok mu? ayrıca memlekette bi ton eğitim fakültesi varken. söylenecek çok şey var da, bu kanun maddesi dışında bir kanun, yönetmelik yok mu?