Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Kasım 2023 15:26
ücretli öğretmenlik yönetmeliği kanunu vs nelerdir
657 kanunu, madde 89'u buldum. öğretmen bulunmadığı takdirde bunlar görevlendiriliyormuş. Eğitim fakültesi mezunu olmadan nasıl görevlendiriliyor bunlar. formasyon derseniz formasyon aldı diye, her branşa girme hakları mı oluyor? başka yönetmelik madde yok mu? ayrıca memlekette bi ton eğitim fakültesi varken. söylenecek çok şey var da, bu kanun maddesi dışında bir kanun, yönetmelik yok mu?

Prettyhatun
Aday Memur
10 Kasım 2023 15:46

Katılıyorum size ancak malesef tanıdık ve torpil çok fazla söz konusu, ücretli öğretmenlik tamamen kaldırılmalıdır, ek ders karşılığında ille biri görevlendirilecek ise kadrolu öğrenmen gerekiyorsa branşı dışında derse girmeli çünkü bizzat tanık olduğum yıllarca aynı okulda ücretli çalışanlar var bu şekilde

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