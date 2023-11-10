Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Kasım 2023 15:29
Tayin

arkadaşlar iyi günler eşim adına yazıyorum eşim 1 senedir cezaevi kurum öğretmenliği yapıyor bulunduğum yere gelmek için tayin isteyecek yalnız yazıda 1 Şubat'ta çalışıyor olması gerekli gibi bi ibare var eşim in de 22 Ocak ta kazandigi belli olmuştu yalnız o dönem raporlu olduğu için başlamasını 19 Şubat ta yaptı.tayin için o raporu da dilekçeye ekleyecek tayin durumu olumlu olur mu bilen arkadaşlar yorum yaparsa sevinirim iyi günler


cbedir
Aday Memur
10 Kasım 2023 16:01

Tayin şartlarında ;

"... hastalık raporlarının 3 (üç) aydan fazlası hesaba katılmayacaktır." ibaresi var. Eşinizin hastalık durumu 3 ayı geçmediği için tayin başvurusunda bulunabilir. Tayin durumunun olumlu olup olmamasını bu durum etkilemez. Ancak tam net bilgiyi genel müdürlüğü arayarak teyit etmenizi öneririm.

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