Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Kasım 2023 15:37
Asalet

Ben tıbbi sekreterim ocakta bir senem bitiyor asaleti almak için eğitim ve sınavlar ne zaman oluyor bilen var mı

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