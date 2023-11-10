Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Kasım 2023 15:43
Polisevleri Polislere Yasaklansın

Bir Polis Memuru olarak yaklaşık 2 yıldır Türkiye'nin hiçbir ilinde polisevinde kalamadım.

İlla araya adam sokmak gerekiyor. Yada orada çalışan devreniz olmalı.

Ne zaman arasam dolu, yer yok, kurs var, eğitim var gibi türlü sebeplerle geri çevriliyoruz.

Madem Polisler yararlanamayacak Polisevlerini komple polislere yasaklayın herkes rahat etsin.

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBoşbeleş polislerEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Emniyet Genel Müdürlüğü sizce hangi konularda iyileştirme yapmalı?Eş Durumu TayiniPolsan Yönetimi DeğiştiOcak tahmini zamEgm Fetö idari soruşturma12-36 Çalışma Sistemi Araç kullanmak istemiyorum

Sözlük

geleceğime mektup 3 Zerengökçe 1 eğer bunu hatırlıyorsanız 1 insanlığın ortak düşmanları 2 güngörmüşler 1 elden gel 1 anlatım bozukluğu 1 acem bahçesi 1 stephen curry 2 ölü deniz transform fayı 1

Son Haberler

Zonguldak'ta ormanlık alanda yanmış erkek cesedi bulunduGazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bini geçtiİş adamı cinayetinde sır perdesi aralanıyorKaymakamlık sınavı soru sayısı 120'ye çıkarıldıSamsun'da FETÖ üyesi olmaktan hükümlü kişi yakalandı

Editörün Seçimi

Atatürk'ü Ölümünün 85.yıl Dönümünde Özlemle Minnetle anacağızAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi