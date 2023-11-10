Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Kasım 2023 16:53
Asil memur adayları ataması

Merhaba,

Adalet bakanlığı tarafından başarılı asil kadroya hak kazandım. Ankaraya gönderilmek üzere kazandığım şehirdeki adliyeye istenen son belgeleri teslim ettim . Sonucum kazandığım adliyenin sayfasında mı yayınlanacak bilgisi olan yardımcı olabilir mi ?

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