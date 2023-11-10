Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Kasım 2023 19:19
Sakralizasyon komando

L5 sakralizasyonu olan bir komando Asb nın mevcutta durumu ne olur komando olamaz mı veriliyor başka bir şeymi cevaplarsanız sevinirim

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