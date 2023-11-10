Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Kasım 2023 19:39
4a dan 4d kalıcı işçiye geçiş mümkün mü?

Sağlık bakanlığı 4d işkur ile kalıcı güvenlik memur işçisi alacak. 4a kadrolu ikm den 4d kalıcı işçi güvenlik memurluğuna geçişimiz mümkün mü? (4b olarak mümkün ama size 4d olarak soruyorum)

Çok Yazılan Konular

İnfaz koruma memurlarının toplum içinde görevleriBoşanmadan Dolayı 12 Kasımda Mazeret Tayini YazsakBarınma Nedeniyle TayinZorla işyurtlarında çalıştırılmaAdalet Bakanlığı ve cte den jiletli saldırı ile ilgil kınama bekliyoruz..Adalet Çalışanları Birlik Olma Vaktiİdare Memurları, Bakanlık atamalı personelin amiri oluyor muKatiplikten adli sicil memurluğuna geçişYargıtay üyelerini ziyaret. Tayin

Sözlük

acem bahçesi 1 habis ruh 1 dile dolanan şarkı türkü 1 ürün boykotu 1 geleceğime mektup 3 rafine zevk 1 bezelye 2 -miştir eki 1 bıyık altından gülmek 1 Czn burak 2

Son Haberler

Dilan Polat dedikodusu ilçeyi karıştırdı: Altını olan kuyumcuya koştuÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecekYargıtay Başkanlığı'ndan 'Can Atalay' kararlarına ilişkin açıklamaİsrail'in vurduğu Al-Buraq Okulu'nda can kaybı 50'ye yükseldiEski vekil Öz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı mı olacak?

Editörün Seçimi

Atatürk'ü Ölümünün 85.yıl Dönümünde Özlemle Minnetle anacağızAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi