Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


10 Kasım 2023 19:42
Bozulan telsizden tutanak yer miyim

Arkadaşlar bugün imza atarak aldığım telsizi direk grup arkadaşıma verdim oda çalışmadığını söyledi daha sonra şefime götürüp çalışmadığını söyledim görevli olan arkadaşı arayıp onun ilgilenmesini söyledi daha sonra o arkadaş gelene kadar diğer arkadaşlar telsizi yapmaya çalıştı fakat olmadı. Fakat o başta çalıştığını ben aldıktan sonra bozulduğunu iddia ediyor. İmzayıda ben attığım için ben mesul oluyorum acaba tutanak yer miyim kendimi nasıl savunabilirim bu konuda.

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