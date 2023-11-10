Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Kasım 2023 20:19
Türkiye de Polislik psikolojisi
işe giderken gergin bir şekilde gidip geceye gitmeden ve geceden çıktıktan sonra uyuyamamak belieriszlik yarın nerdesin bilmiyorsun. geceden çıkıp uyuyamak çok kötü bişey. birim değiştirme alma mobing sürgün herşey var

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBoşbeleş polislerEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Emniyet Genel Müdürlüğü sizce hangi konularda iyileştirme yapmalı?Eş Durumu TayiniEgm Fetö idari soruşturmaPolsan Yönetimi DeğiştiOcak tahmini zamAraç kullanmak istemiyorum 12-36 Çalışma Sistemi

Sözlük

rafine zevk 1 elden gel 1 anlatım bozukluğu 1 bıyık altından gülmek 1 eğer bunu hatırlıyorsanız 1 sallamamak 1 ürün boykotu 1 baharat,ketçap ve kahve şehvet uyandırır 1 fotoğraf restorasyonu 1 Czn burak 2

Son Haberler

Sokağa terk edilen bebeğin ölümüne ilişkin anne ile anneanne tutuklandıDepremzede yakınlarının AVM'de yakaladığı müteahhit tutuklandıEvindeki bazanın altında cesedi bulunmuştu: Kahreden vahşetMehmet öğretmen, 'Küresel Öğretmen Ödülü'nün sahibi olduAkşener'den, AYM ve Yargıtay'ın kararlarına ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

Atatürk'ü Ölümünün 85.yıl Dönümünde Özlemle Minnetle anacağızAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi