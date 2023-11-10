Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Kasım 2023 20:54
Siyasi Parti Üyeliği
Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Dün haberlerde kişilerin bilgisi dışında siyasi parti üyeliği yapıldığı haberini gördüm bende öyle bi bakayım dedim . Girdiğimde 2021 yılında bir partiye yapılan aktif üyeliğimi görünce şok oldum. Aktif üye olarak görüldüğüm şehirde o sene içerisinde hiç bulunmadım ve o şehirde hiç ikametim olmadı. Tavsiyeniz nedir . Üyeliğimi sistem üzerinden iptal etsem ilerleyen süreçte karşıma çıkar mı ? Ya da Savcılıktan veya karakoldan suç duyurusunda mı bulunmalıyım ilerleyen süreçte karşıma çıkmaması için. Cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

aoelmas
Şef
10 Kasım 2023 20:56
Bilgin dışında siyasi parti üyesi olduğun konusunda suç duyurusunda bulunmalısın bence

Sultanikincivites
Aday Memur
10 Kasım 2023 21:08
malup partinin yerel ilçe başkanları vs hazine yardımı alabilmek için önğne geleni üye yapıyorlar. malum onlar için hak hukuk vs işlemiyor. devir onların devri. benim arkadaşı üye yapmış bunlar bizimki gidip söyleyince pişkin pişkin iyi işte bize üyesin başkasına değilsin ya demiş pezev
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