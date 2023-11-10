Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Dün haberlerde kişilerin bilgisi dışında siyasi parti üyeliği yapıldığı haberini gördüm bende öyle bi bakayım dedim . Girdiğimde 2021 yılında bir partiye yapılan aktif üyeliğimi görünce şok oldum. Aktif üye olarak görüldüğüm şehirde o sene içerisinde hiç bulunmadım ve o şehirde hiç ikametim olmadı. Tavsiyeniz nedir . Üyeliğimi sistem üzerinden iptal etsem ilerleyen süreçte karşıma çıkar mı ? Ya da Savcılıktan veya karakoldan suç duyurusunda mı bulunmalıyım ilerleyen süreçte karşıma çıkmaması için. Cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Dün haberlerde kişilerin bilgisi dışında siyasi parti üyeliği yapıldığı haberini gördüm bende öyle bi bakayım dedim . Girdiğimde 2021 yılında bir partiye yapılan aktif üyeliğimi görünce şok oldum. Aktif üye olarak görüldüğüm şehirde o sene içerisinde hiç bulunmadım ve o şehirde hiç ikametim olmadı. Tavsiyeniz nedir . Üyeliğimi sistem üzerinden iptal etsem ilerleyen süreçte karşıma çıkar mı ? Ya da Savcılıktan veya karakoldan suç duyurusunda mı bulunmalıyım ilerleyen süreçte karşıma çıkmaması için. Cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.