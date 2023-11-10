Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Kasım 2023 21:16
Eş durumu tayini

Eşim istanbul da 45a 3+1 sözleşmeli sağlık çalışanı ben ise Kastamonun da kadrolu sağlık çalışanı yım eşim ocak ayın da 3+1 sözleşmeli sağlık çalışanları için yapılacak olan eş durumu tayinine başvuru yapacak 1.bölge istanbul d gurubun dan 4 bölge Kastamonu b gurubuna sizce red gelir mi yada aynı durumda olup ta uygun bulunanlar oldumu

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