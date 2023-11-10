Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Kasım 2023 21:35
Emekli Gih Maaşı ( Malulen )

Sağlık nedeniyle Gihe geçtikten sonra malulen emekli olan var mı ? Varsa maaşı ne kadar ? Polislikten emekli olmakla gihten emekli olmak arasında çok fark var mı ?

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