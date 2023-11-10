Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Kasım 2023 22:10
MEB GYS Şeflik ataması hakkında.!

Merhaba arkadaşlar lütfen bilgisi olan cevaplarsa sevinirim.. eşim belediyede memur, Şeflik için başka bir ili ilçeyi tercih edersem eş durumundan tayin istersem atama sonrası çıkar mı hemen yoksa görevlendirme falan mı yapılır..


Poison-İvy
Aday Memur
10 Kasım 2023 23:02

Kimsenin bilgisi yok mu?

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