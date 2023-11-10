Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Kasım 2023 23:07
Pöh alımı dışarıdan olabilir mi ?

2023 Yılının ocak ayına kadar bekliyeceğim eğer alım olmazsa normal Polisliği seçeceğim .

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