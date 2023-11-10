Ek ders ücretine zam

Değerli öğretmenlerim ek derse zam olacak söylentileri var. Sağlam bir duyumu olan var mı acaba yoksa ocakta ki zammı ekstra bir zammı gibi mi gösterilecek?

Değerli öğretmenlerim ek derse zam olacak söylentileri var. Sağlam bir duyumu olan var mı acaba yoksa ocakta ki zammı ekstra bir zammı gibi mi gösterilecek?