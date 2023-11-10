Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Kasım 2023 23:57
Ek ders ücretine zam
Değerli öğretmenlerim ek derse zam olacak söylentileri var. Sağlam bir duyumu olan var mı acaba yoksa ocakta ki zammı ekstra bir zammı gibi mi gösterilecek?

ömer42
Daire Başkanı
11 Kasım 2023 00:14

Ücretli öğretmenlere ödenen her 5 saate ilave 1 saat, her 2 saate 1 saat ilave olarak değiştirildi.


bulaşşıkk
Memur
11 Kasım 2023 00:15

Ben hükümetin yerinde olsam bırak zam yapmayı ücretleri düşürürüm. Nasıl olsa hiç kimseden tepki yok herkes çok memnun.


ömer42
Daire Başkanı
11 Kasım 2023 00:16

Kadrolu öğretmenlere ilave ekders ücreti veya ekdersin birim ücretini artıran katsayı artışı gelmedi (resmi gazete)


beyazdag06
Aday Memur
11 Kasım 2023 00:23
Hocqm bu yeni bir bilgi mi?
ömer42, 1 saat önce

Ücretli öğretmenlere ödenen her 5 saate ilave 1 saat, her 2 saate 1 saat ilave olarak değiştirildi.

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