Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Kasım 2023 00:13
istinaf bölge adliye mahkemesi

Istinafta olan dosyam istanbul bölge adliye mahmemesi ceza dosyasi olarak beklemede , benim merak ettigim konu ortalama ne kadar surede karar cikiyor bolge adliye mahkemesinde simdiden tessekurler

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Jandarma yüksek disiplin kuruluTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarYargıtay'da dosyası olanlarYer değişikliği ve kademe ilerlemesi cezasıJandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmaları

Sözlük

Czn burak 2 rafine zevk 1 kırmızı ibikli küçük tavuk 1 yerli malı yurdun malı herkes bunu kullanmalı 3 geleceğime mektup 3 insan sarrafı 1 baharat,ketçap ve kahve şehvet uyandırır 1 şu an çalan şarkı 1 cam silmek 1 ölü deniz transform fayı 1

Son Haberler

Tutuklu memur görevden uzaklaştırılacağına atılmaya çalışıldı, sonrası komediÜç bakanlığa ilişkin ek ders kararı yayımlandı11 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıklarıPaulmark'ta 11.11'e Özel 3 Al 2 Öde Fırsatı!İsrail askerleri, Filistinliyi 'canlı kalkan' olarak kullandı

Editörün Seçimi

Atatürk'ü Ölümünün 85.yıl Dönümünde Özlemle Minnetle anacağızAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi