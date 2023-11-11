Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


11 Kasım 2023 00:20
doktor ogretim uyeleri daimi kadro istiyor

HERKES GAYRET GÖSTERMELİ. BU MÜHİM. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN HAYATİ BİR MESELE. ZİRA DOÇENT OLDUĞUNUZ VAKİT BİLE BU KADROYA ATANMA SORUNU YAŞANDIĞI İÇİN YİNE SÖZLEŞMELİ STATÜDE DEVAM EDİYORSUNUZ. AYNI PERFORMANSI HERZAMAN GÖSTERECEKMİSİNİZ. BU KAYGI VE SIKIŞMIŞLIK DUYGUSUYLA YAŞANIR MI SÜREKLİ?

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