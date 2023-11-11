Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Kasım 2023 01:51
hagb astsubay olmaya engel mi

trafiği kasten tehlikeye sokma suçundan alınan 3 ay hagb astsubaylığa engel midir?

yönetmelikte yazan engel olan suçlardan değil lakin taksirli bir suçta değil

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