Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Kasım 2023 01:52
hagb polisliğe engel mi

alkollü araç kullanmaktan alınan 3 ay hagb polis memuru olmaya engel midir , mülaktta elenme sebebi midir?

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