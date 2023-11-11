KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


11 Kasım 2023 01:55
sağlık bakanlığı 3. atama !!

bu yıl bitmeden bir alım olur mu ve olursa paramedik kadrosu ne olur?

güncel sıralamam 762

şimdiden değerli yorumlarınız için teşekkürler...

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