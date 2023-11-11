Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Kasım 2023 01:58
Hizmet birleştirme sonrası derece

Merhaba arkadaşlar, ben 7 yıl kamuda 657 ile çalıştım. Bu süreçte de üniversite okudum. Ve kendi bölümümden sağlık bakanlığına atandım. Hizmet birleştirme yaptım fakat çalıştığım suredeki okuduğum yıllar emsale takıldığım söylenerek dereceme işlenmedi. Bu konuda bilgisi olan var mı. Yardımcı olursanız sevinirim.

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