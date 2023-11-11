Öğrencim için iş imkanı

Merhaba. Halk eğitimde Bilişim öğretmeniyim. Öğrencimin biri hem zihinsel hem bedensel olarak özel öğrenci. Şu an 18 üstü yaşı ama raporunu 18'den küçük iken almış.

Kendisi lise mezunu, ortaöğretim zihinselden EKPSS'ye de girmiş. 90 civarı bir puan almış. YKS'ye de girmiş AÖF tercih etmiş ama bir yer gelmemiş. Barajın biraz üzeri puan almış. Meslek lisesi elektrik-elektronik bölümü mezunu.

Yerleştirmelere baktım da, bulunduğu şehir için (Mersin) 99 puanla kapatmış. Baya yüksek geldi bana. En son DSİ ilanını gördüm, Adana var. Kendisi ve ailesi kabul eder mi bilmiyorum. Zaten sözlü sınav da varmış.

Olabildiğince fazla bilgi vermeye çalıştım. Bu öğrencimin kamuda işe yerleşmesi için nasıl yönlendirebilirim? Teşekkürler.