Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Kasım 2023 09:52
ücretli öğretmenlik maaşı neye göre zam alıyor
arkadaşlar ücretli öğretmenlik maaşı neye göre zam alıyor enflasyona göre mi yoksa ders saati üzerinden mi

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
11 Kasım 2023 10:45
ek ders saati üzerinden. ama son kanunla 2 derse 1 ders fazla alacaklar.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Dayakçı Öğretmen'in Dayak YemesiMüdür yardımcıları hiç bir iş yapmıyorAtatürk'ü Ölümünün 85.yıl Dönümünde Özlemle Minnetle anacağızTezli yüksek lisans araştırma izni nasıl alınır?Mesai Saati?Ek ders ücretine zam 6 saat ders için norm açılan okulda sonraki yıllarda norm fazlası olur muyum?MEB GYS Tercih KılavuzuBakanımız lütfetti. Kasım online Nisan okullarda olacağız.Rehberlige de destekleme kursu istiyoruz

Sözlük

atatürkün sevdiği şarkılar 2 habis ruh 1 Bugün olanlar 1 cam silmek 1 10 Kasım 2 karga tulumba 1 başağrısı 1 insan sarrafı 1 Czn burak 2 acem bahçesi 1

Son Haberler

Bakan Bolat: Bu yılı 355 milyar dolar toplam döviz girdisi ile bitirmeyi hedefliyoruzTarım Kredi zeytin üreticisini yüzüstü bıraktıAntalya'da 4,2 büyüklüğünde depremBakan Tunç: Yüksek mahkemeler arasında astlık-üstlük ilişkisi yokTürkiye'nin ilk zırhlı SUV'u 'TULGA' 2025'te görevde olacak

Editörün Seçimi

Atatürk'ü Ölümünün 85.yıl Dönümünde Özlemle Minnetle anacağızAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi