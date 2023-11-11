Göç İdaresine Büro Personeli olarak atandım yardım

merhaba arkadaşlar g idaresine büro personeli olarak atandım başkanlık merkez teşkilatına. İş tanımı tam olarak nedir maaş ne kadar tayin durumu nasıl olur vs bilgisi olan yazabilir mi

merhaba arkadaşlar g idaresine büro personeli olarak atandım başkanlık merkez teşkilatına. İş tanımı tam olarak nedir maaş ne kadar tayin durumu nasıl olur vs bilgisi olan yazabilir mi