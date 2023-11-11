Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Kasım 2023 09:57
Göç İdaresine Büro Personeli olarak atandım yardım
merhaba arkadaşlar g idaresine büro personeli olarak atandım başkanlık merkez teşkilatına. İş tanımı tam olarak nedir maaş ne kadar tayin durumu nasıl olur vs bilgisi olan yazabilir mi

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