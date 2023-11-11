KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


11 Kasım 2023 10:23
DHMi düz memurluk..
Arkadaşlar merhaba.. Dhmi nin düz memurluk alımlarında herhangi özel koşul veya yaş sınırı var mı? Önümüzdeki sene sınava girmeyi düşünüyorum.. p3 puanı ile atanmak istiyorum.. Biraz araştırdım ama buradan da teyit etmek istedim.. Bilgi sahibi arkadaşlardan.. Teşekkürler..

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