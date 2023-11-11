Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Kasım 2023 11:51
Ekip aracında sigara içen saygısızlara?
Değerli meslektaşlarım. Ben bu konudan dolayı çok rahatsızım. Kimse benim sağlığımla oynayamaz. Bunu dile getirince sıkıntılı personel durumuna düşüyorum. Adama abi lütfen sigara içme ben rahatsız oluyorum diyorum o da bana ben ekip şefiyim içerim diyor. Mübarek şefim şeflikle ne alakası var bunun. Ne olur bu konu hakkında daha hassas olalım. saygılarımla.

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