Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Kasım 2023 12:56
Meslekten çıkarma ile ilgili bir soru

Merhaba. Meslekten çıkarılma sonucu açıkta ödenen maaşlar faiziyle birlikte geri istenir mi?


GümüsB29
Şef
11 Kasım 2023 13:19
açıktayken aldığın 3/2lik kısmı diyorsan hayır geri ödenmez

cevik_35
Şef
11 Kasım 2023 13:21

evet onu soruyorum. Yani devlet geri alır mı bu ödenen 3/2'lik maaşı? Eminsiniz değil mi?

GümüsB29, 2 saat önce
açıktayken aldığın 3/2lik kısmı diyorsan hayır geri ödenmez

GümüsB29
Şef
11 Kasım 2023 13:24
eminim 3/2 senin hakkın hiçbir şekilde geri ödemezsin zaten kimse de istemez.. eğer ihraçtan dönersen o kalan kısmı sana faiziyle öderler.
cevik_35, 2 saat önce

evet onu soruyorum. Yani devlet geri alır mı bu ödenen 3/2'lik maaşı? Eminsiniz değil mi?


cevik_35
Şef
11 Kasım 2023 13:31

Tamam teşekkür ederim.

Başka bilgi vermek isteyen olursa onların da yazdıklarını okuyabilirim.

GümüsB29, 2 saat önce
eminim 3/2 senin hakkın hiçbir şekilde geri ödemezsin zaten kimse de istemez.. eğer ihraçtan dönersen o kalan kısmı sana faiziyle öderler.
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