Meslekten çıkarma ile ilgili bir soru

eminim 3/2 senin hakkın hiçbir şekilde geri ödemezsin zaten kimse de istemez.. eğer ihraçtan dönersen o kalan kısmı sana faiziyle öderler.

eminim 3/2 senin hakkın hiçbir şekilde geri ödemezsin zaten kimse de istemez.. eğer ihraçtan dönersen o kalan kısmı sana faiziyle öderler.