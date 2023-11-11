KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


11 Kasım 2023 12:56
2024 İSG Sınav Takvimi

Yılda iki kez düzenlenen İSG Sınavı 2024 takvimi açıklandı.

İSG Sınavı, 05 Mayıs ve 08 Aralık Aylarında olmaya devam edecek.

Kaynak https://www.isghaber.com.tr/haber/2024-isg-sinav-takvimi-aciklandi

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