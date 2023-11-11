Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Kasım 2023 13:07
Normal ders ücreti niye ısrarla artmıyor ???
5 aydır burda bas bas bağırıyoruz. Geçici öğretmenlere artış oldu ama milletin dilinde alay konusu olan 60 tl'lik normal ek ders inatla ve ısrarla neden artmıyor. Öğretmenlere bu revamı şimdi. Bu karar alınırken "60 Tl ek ders yeter" diye geçiştiriliyor mu ? Nedir abi Allah aşkına bu inat

tereci33
Şef
11 Kasım 2023 14:27
Ne yorum yazıyorsunuz, nede destekte bulunuyorsunuz. Demek ki halinizden memnunsunuz. O zaman ek ders ücretleri 30 TL'ye düşsün diye Tiwitter'de tag açalım

Evlenmek Gerek
Genel Müdür
11 Kasım 2023 14:36

Çünkü sendika ve oy tercihinizi bu yönde kullandınız.


ziya64
Şube Müdürü
11 Kasım 2023 15:36

Burada sen ben tek tek eleştirmekle olmuyor.Bilmem kaç yüzbin kişi malum sendikadan aynı anda istifa edecek o zaman bak nasıl bizi kaale alıyorlar...çözüm aslında bu kadar basit...

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