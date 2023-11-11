Normal ders ücreti niye ısrarla artmıyor ???

5 aydır burda bas bas bağırıyoruz. Geçici öğretmenlere artış oldu ama milletin dilinde alay konusu olan 60 tl'lik normal ek ders inatla ve ısrarla neden artmıyor. Öğretmenlere bu revamı şimdi. Bu karar alınırken "60 Tl ek ders yeter" diye geçiştiriliyor mu ? Nedir abi Allah aşkına bu inat

5 aydır burda bas bas bağırıyoruz. Geçici öğretmenlere artış oldu ama milletin dilinde alay konusu olan 60 tl'lik normal ek ders inatla ve ısrarla neden artmıyor. Öğretmenlere bu revamı şimdi. Bu karar alınırken "60 Tl ek ders yeter" diye geçiştiriliyor mu ? Nedir abi Allah aşkına bu inat