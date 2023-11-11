Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Kasım 2023 13:16
sağlık
sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman başlıyor bilginiz var mı kpss siz

Çok Yazılan Konular

Pratisyen 20 000 , Uzman 60 000 ve Sağlık personeline 2000 Tlİstirahat raporu hakeme verilmesiLisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Hemsireyim saglik ocagina nasil gecerim?TDS atama bekleyen bakabilir mi ?İstifa sonrası üniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçişSağlık bakanı bugün sayı verir mi ?Alt bölge tayiniTıp mi diş hekimliğimi sizce4A kadroludan ,4B sözleşmeli ye atanmak.

Sözlük

acem bahçesi 1 ürün boykotu 1 Czn burak 2 geleceğime mektup 1 habis ruh 1 stephen curry 1 başağrısı 1 Zerengökçe 4 karga tulumba 1 ıvır zıvır 1

Son Haberler

'Türkiye e-ihracat Platformu' faaliyete geçiyorKonya'da obruklar artıyor: Gaz çıkışı görüldüKayıp iş insanının öldürülmesi üzerine yakalanan 7 zanlı adliyedeHastaneleri hedef almayı sürdüren İsrail'in savaş suçları kabardıErdoğan: Filistin halkıyla dayanışmamızı perçinleyeceğiz

Editörün Seçimi

Atatürk'ü Ölümünün 85.yıl Dönümünde Özlemle Minnetle anacağızAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi