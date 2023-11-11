Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Kasım 2023 13:28
Öğretmenlerin boykotla, toplumun yerli tüketimine geçişine destek vermesi

Hem daha çok ses getirmesi hemde bütçesi açisindan sosyal medyanın da yerli milliye dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Ister adina filistine destek densin ister bağımlı olmaktan kurtulmak, her türlü yerinde bir karar olacaktır.


2009memur
Aday Memur
11 Kasım 2023 13:29

Misal watsap yerine rahatlıkla bip kullanılabilir.


2009memur
Aday Memur
11 Kasım 2023 13:34

Twitter altertafi yaay uyguladı, örnek cagaltilabilir, yada talep edilirse yeni uygulamlar piyasa surulebilir


2009memur
Aday Memur
11 Kasım 2023 13:39

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Türk yurdu, Türk iktisadı, Türk eliyle, Türk tarihiyle yükselir. Türkler, TÜRK MALI alınız, TÜRK MALI kullanınız; Türk parası Türk toprağında kalsın' sözleriyle Türk Malı'nın önemini en güzel şekilde vurgulamıştır.


Velocıraptor
Genel Müdür
11 Kasım 2023 15:32

Refleksle yapılan her yenilik kaybetmeye mahkumdur.

Hiç bir dış faktöre dayandırmadan memleketin yeni davranış kültürü olarak yapılacak her kampanyaya varım. Sırasıyla anaokullarında başlayarak ve silsile izlenerek yerlilik ve millilik kültürü oluşturulmalı.

ANCAAKKKKK

bu değişimi bağzı firmalar fırsat olarak görmemeli. ürününe,hizmetine güvenen gelip sisteme dahil olmalı.

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