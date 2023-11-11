ALİ YERLİKAYA CANLI YAYINDA SORU CEVAP YAPACAK

Bu sefer bari doğru konulara odaklanalim. yapılan ek mesai ve ek görevlerin ücretlendirilmesi , bayramlarda ve gece yapılan mesai ücretlerinin arttırılması vs. gibi konularda talebimizi iletecek organizasyonda bulunalım.

Bu sefer bari doğru konulara odaklanalim. yapılan ek mesai ve ek görevlerin ücretlendirilmesi , bayramlarda ve gece yapılan mesai ücretlerinin arttırılması vs. gibi konularda talebimizi iletecek organizasyonda bulunalım.