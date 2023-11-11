Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Kasım 2023 14:40
ALİ YERLİKAYA CANLI YAYINDA SORU CEVAP YAPACAK

Ali yerlikaya 14 kasım saat 20:00 da TV100 de canlı yayında olacak. Twitter(x) üzerinden sorularınızı ve düşüncelerinizi dile getirebilirsiniz yayın zamanı tag açılıyor ordan yazabilirsiniz bence fırsatı değerlendirmek gerekir.


Gölge-Adam
Aday Memur
11 Kasım 2023 14:58
Bu sefer bari doğru konulara odaklanalim. yapılan ek mesai ve ek görevlerin ücretlendirilmesi , bayramlarda ve gece yapılan mesai ücretlerinin arttırılması vs. gibi konularda talebimizi iletecek organizasyonda bulunalım.
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