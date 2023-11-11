Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Kasım 2023 14:43
İSM Bilişim Uzmanlığı

Selamlar,

İSM Bilişim uzmanlığı kadrosuna personel alımı nasıl oluyor, duyurular nereden yapılıyor bilgisi olan var mı? Teşekkürler.

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