KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Kasım 2023 16:37
hagb astsubay olmaya engel mi

kasten işlenen suçtan 3 ay alınan hagb astsubaylığa engel midir

trafiği tehlikeye sokmak olarak geçiyor

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