KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


11 Kasım 2023 16:40
pomem kolda yanık izi

sağ kolumda dirseğimin üstünde yaklaşık 3cm2 kadar asfalt yanığı var yaşlı derisi gibi duruyor , beş metreden bakınca ben bildiğim için görebiliyorum dikkatli bakan herkes görür büyük ihtimal

yarası olupta ön sağlıktan geçen arkadaşlar var mı


Tigiyhun
Aday Memur
11 Kasım 2023 18:17

Bu kadar takmayin be olum su isi

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