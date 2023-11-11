Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Kasım 2023 16:54
Sendika İkramiye Ödemesi Hk.

Arkadaşlar merhaba. Sözleşmeli Büro Personeliyim, sendikaya üye oldum. Sendika ikramiyesi hangi aylarda yatar? Ne kadar ücret yattığını e-bordro'da görebilir miyim ? Ya da nereden öğrenebilirim yatan miktarı?


mustafa1649
Aday Memur
11 Kasım 2023 17:04

3 ayda bir yatar.Bodroda yazar 1080 lira mı ne heralde


hsnd
Başbakan Müsteşarı
11 Kasım 2023 17:20

Ocak-Nisan-Temmuz ve Ekim aylarında 3 aylık toplu olarak ödeniyordu ancak Ocak ayından itibaren her ay ödenecek 3 aylık yerine.

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