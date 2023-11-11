Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Kasım 2023 17:22
TİP 2 DİYABET HASTALIĞI TEŞHİSİ KONULDU!!!
Kolay gelsin abilerim devrelerim tip 2 diyabet hastalığı teşhisi konuldu ne yapmam gerekiyor büroya geçişi var mı gece çalışamaz vs geri hizmet bilgisi olanlar yazabilir mi?

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