Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Kasım 2023 18:22
19 Kasım 2023 Pazar 10.00-13.00 arası online uzmanlık ve başöğretmenlik sınavı

Önümüzdeki hafta sonu belirlenen tarihte online sınava girecek meslektaşlarımız sınava https://onlinesinav.meb.gov.tr/ adresinden gireceğiz

Bu adresten cihaz veya işletim sistemi kısıtlaması var mı

iPad?den ve safariden giriş yapılabilir mi yoksa laptopla mı süreci yöneteceğiz

İnternette hala sınavla ilgili klavuzdan başka kaynak yok

Bilgisi olan rica etsem bilgi verebilir mi


bulaşşıkk
Memur
11 Kasım 2023 20:35

Sadece 9500 tlyi aşmayan yerli ve milli cihazlarla girilebilecekmiş.

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