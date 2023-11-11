Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Kasım 2023 18:32
İdarecilerin derse girmemesi

Bizim okulda idareciler yıllardır derse girmiyor.İkili öğretim yapan ortaokul olduğundan muafiyetlerimi var.Norm cetvellerinde 6 saat onlara da ayrılmış. Cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim.İyi çalışmalar


Un1qU3
Genel Müdür
11 Kasım 2023 19:15

hiçbir muafiyetleri yok, yıllardır teftiş yoktu bu sene olacak.


Billoh
Aday Memur
11 Kasım 2023 20:32

Ya ne gerek var o zaman ders yazılıyor boşu boşuna norm işgal ediyorlar ya derse girmesinler idarecilik yapsınlar sadece. Hem çocukların dersini hiçe say hem öğretmenlerin normundan çal, hemde dersede girme; oh ne güzel dünya ya! Ha birde full ek ders&#128556;

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