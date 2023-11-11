Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Kasım 2023 18:57
Norm fazlası görevlendirme idareci

İl dışıyla geldiğim okulda norm fazlası olduğum için müdürün baskısıyla dilekçe verip başka bir okula görevlendirme müdür yardımcısı oldum. Norm atamalarında öğretmen olarak tercihte bulunabilir miyim?


Un1qU3
Genel Müdür
11 Kasım 2023 19:06

Tabii ki bulunabilirsiniz.

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