Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Kasım 2023 19:09
memurlar net oldu reklamlar net
Ne haber okunuyor ne diğer sayfaya reklamsız geçiliyor çekilmez oldu iyice

beurak0000
Aday Memur
11 Kasım 2023 19:44
yeter ya sesimizi duyun nasıl bir platform oldu reklam reklam

lutt
Şube Müdürü
11 Kasım 2023 20:40

saygı duymak zorundasın.


poseidon911
11 Kasım 2023 20:41
saçmalamak zorunda değilsin
lutt, 5 dk. önce

saygı duymak zorundasın.

Toplam 3 mesaj

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