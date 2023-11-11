KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


11 Kasım 2023 19:15
Nisanda kadroya geçen 2020 kpss ile atanan diyetisyenin, aralıktaki sağlık alımına atanıp atanamayac

1) 2020 puanı ile atandım nisanda kadroya geçtik. 2022 de tekrar kpss ye girdim güzel puan aldım. Sağlık bakanlığında yine diyetisyen olarak aynı unvan da sözleşmeli olarak başlayabilir miyim? bakanlığın hoop hemşerim kadroya geçtin ama kadrolu değilsin atanamazsın deme gibi lüksü var mı?

2) Birde diyelim ki atandım belge teslim ettim istifamı ne zaman vermeliyim? zimmete düşmeden önce mi sonra mı?

bilgili bir kardeşimiz yanıtlarsa yeri cennet ola

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