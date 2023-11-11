nisanda kadroya geçen diyetisyen, aralıktaki alıma başvurduğunda göreve başlar mı

1) 2020 puanı ile atandım nisanda kadroya geçtik. 2022 de tekrar kpss ye girdim güzel puan aldım. Sağlık bakanlığında yine diyetisyen olarak aynı unvan da sözleşmeli olarak başlayabilir miyim? bakanlığın hoop hemşerim kadroya geçtin ama kadrolu değilsin atanamazsın deme gibi lüksü var mı?

2) Birde diyelim ki atandım belge teslim ettim istifamı ne zaman vermeliyim? zimmete düşmeden önce mi sonra mı?