Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Kasım 2023 20:28
Polisken Bedelliye gittim

Merhaba abilerim devrelerim. Polisken bedelli askerliğe gidilir mi diye merak eden olur diye yazayım dedim. Cevap gidilir ve ben gittim. Aralık 2022 de 80 bin verip bedelli askerliğe basvurdum. 2023/10 celbinde askere gittim geldim. Artık askerlikten düşmek için 10 yıl mesleği yapma zorunlulugum yok. Meslekteyken yapmak isteyipte şüphesi olan varsa yapabilir, süphesi kalmasın, herkese kolay gelsin

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