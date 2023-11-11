Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


11 Kasım 2023 20:40
becayiş 4D öğretmen Aydın İstanbul
eşim sağlık memuru olarak İstanbul'dan Aydın'a atandı. Ben 4d'li öğretmenim İstanbul'da Aydın'dan İstanbul'a Gelmek isteyen(becayiş) varsa iletişime geçebilir mi

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Sürekli işçi memur ?KİT taşeronları tek başlıkta

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